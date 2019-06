Nunca estiveram tão lindas. É assim que podemos descrever a forma como estão as Avenidas José Luciano de Castro e 25 de Abril, em Anadia. Num projeto da Rede Social em parceria com as várias IPSS do concelho, foi inaugurada, na tarde da última sexta-feira, dia 21 de junho, a atividade “O Social Abraça Anadia”.

Na sessão inaugural, em frente ao Tribunal de Anadia, Teresa Cardoso referiu-se ao evento “tão simbólico quanto significativo” como uma forma de “inaugurar” a Feira da Vinha e do Vinho que arrancava no dia seguinte.

Nesta forma inédita de iniciar nove dias de festa na cidade, Teresa Cardoso admitiu, depois de percorrer parte do percurso, estar surpresa com os trabalhos apresentados, na medida em que “não esperava ou imaginava que este projeto viesse a ter esta dimensão, nem tanta participação, nem tanta qualidade e criatividade”, enaltecendo ainda o carinho e dedicação colocado à volta do tema “O Social abraça Anadia”, associado a temáticas como ambiente e reciclagem, primavera, emoções e valores, Bairrada, profissões antigas e vinho e espumante. “É uma agradável surpresa para todos, incluindo para os participantes”, rematou.

