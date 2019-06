Com as inscrições esgotadas vários dias antes do evento, cerca de 1200 pessoas participaram na 2.ª edição do Anadia Wine Run.

Numa iniciativa do Município de Anadia, com o apoio técnico da ADR4Estações, o passado domingo foi de emoções fortes numa corrida de atletismo na natureza, em terreno misto, que percorreu algumas das principais quintas e vinhas do concelho de Anadia.

Com partida e chegada no CAR – Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional, em Sangalhos, a corrida/caminhada teve a companhia da lama, já que a chuva que caiu na véspera e no dia deixou os trilhos por onde os atletas passaram bastante enlameados, o que veio trazer algum grau de dificuldade aos menos habituados a estas andanças.

Muito mais do que uma corrida, realizada numa paisagem deslumbrante, pelos trilhos das quintas vinícolas em três distâncias de 15 km, 23 km e caminhada/corrida de 10 km, Anadia Wine Run mobilizou não só atletas que procuraram a competição pura e dura, mas também vários grupos de amigos e famílias que quiseram viver momentos de confraternização e diversão com alguns desafios colocados pela irregularidade do trajeto.

Com abastecimentos temáticos, os participantes deram cor e alegria a um evento marcado pela boa disposição e desportivismo.