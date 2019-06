André Ribeiro, de 32 anos, é o novo treinador do Recreio de Águeda, ficando com um contrato válido até ao final da temporada 2019/2020.

O novo técnico terá como adjuntos Sérgio Carvalho e Marco Marques, e o observador João Aguiar.

André Ribeiro começou a sua carreira como treinador adjunto nos juniores do Futebol Clube do Porto, onde esteve duas épocas. Foi também adjunto nos juniores do Padroense, passando depois para os seniores do Lusitânia de Lourosa na temporada de 2018/19, tendo levado a equipa lusitanista ao playoff de subida à Segunda Liga, sendo eliminada nos quartos-de-final pelo União de Leiria.

“Queríamos um treinador jovem, que estivesse de acordo com os objetivos desportivos que temos”, disse Rui Anjos, plenamente satisfeito com a aposta da sua direção em André Ribeiro.