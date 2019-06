O Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB) sagrou-se este fim de semana, em Vagos, campeão distrital de infantis, em femininos e masculinos. A equipa oliveirense somou impressionantes 25 medalhas que muito pesaram para que fosse reconhecida como a principal equipa de infantis do distrito de Aveiro.

Em femininos, o CAOB sagrou-se campeão distrital com 129 pontos, o dobro dos conquistados pela segunda equipa, Lusitânia de Lourosa, que somou 61. Igualmente do norte do distrito, a Juventude Atlética Mozelense fechou o pódio em 3.º lugar, com 30 pontos.

Já em masculinos, a equipa de Oliveira do Bairro, com vários infantis de 1.º ano, venceu com 85 pontos, também aqui com confortável vantagem em relação à 2.ª classificada, do Beira-Mar, com 58 pontos. O ADCCJ Clark, de Castelo de Paiva, garantiu o lugar de bronze, com 40 pontos.

Vários atletas do CAOB tiveram notáveis prestações. Com quatro medalhas em quatro provas, Beatriz Branco foi um exemplo disso mesmo. Ela que ao título por equipas juntou ainda o individual em três provas: 600m, 60m barreiras e salto em comprimento. Foi ainda vice-campeã nos 60m.

Carolina Peres, por sua vez, dominou as corridas de velocidade, sagrando-se campeã aveirense nos 60 e 150m, com novos recordes pessoais, tendo ainda garantido o bronze no lançamento do peso.

Já Mariana Oliveira somou quatro medalhas e quatro recordes pessoais, nas quatro provas realizadas. Sagrou-se campeã no quadruplo salto e foi vice-campeã nos 1000m. A polivalente atleta garantiu ainda medalhas de bronze nos 150m e lançamento do martelo.

Também com quatro medalhas, destaque para Maria Vieira, vice-campeã no lançamento do dardo e quadruplo salto, e ainda medalhada de bronze nos 60m barreiras e salto em comprimento.

Igualmente em excelente plano esteve Lara Pinto, vice-campeã nos 600m e medalhada de bronze nos 60m, tendo ficado a escassos dois centímetros da 3.ª medalha em três provas, no quadruplo salto.

Neste título coletivo entraram três atletas muito jovens, também elas consagradas campeãs por equipas. A infantil de 1.º ano, Francisca Henriques, foi 5.ª no quadruplo salto e 8.ª nos 1000m. Missão mais ingrata tiveram duas benjamins, entre as melhores infantis do distrito: Margarida Santos, benjamim, 11.ª nos 1000m e 14.ª nos 60m; e Maria do Mar, 18.ª nos 60m.

No setor masculino, Fanilson Costa somou igualmente quatro medalhas, ele que foi campeão nos 600m, quadruplo salto e lançamento do dardo, tendo ainda garantido a medalha de prata nos 60m barreiras.

Já Duarte Vilas Boas, infantil de 1.º ano, sagrou-se campeão aveirense nos 1000m, tendo sido vice-campeão no quadruplo salto. Já nos 150m terminou em 12.º lugar.

José Azevedo, por sua vez, foi vice-campeão no lançamento do disco, tendo ficado a um lugar do pódio no salto em comprimento e nos 150m. Foi ainda 8.º no salto em altura.

Determinantes na conquista coletiva foram Pedro Bastos e Simão Cruz. Pedro foi 6.º nos 150m e no salto em altura, tendo sido ainda 7.º e 13.º nas provas de 60m e salto em comprimento. Já Simão foi 5.º e 6.º nos 150m e no lançamento do martelo, e ainda 9.º nos 60m.

Nota final para a estreia de Tomás Ferreira, outro infantil de 1.º ano recém-iniciado na modalidade, que começou da melhor forma com a medalha de bronze no lançamento do peso. Foi ainda 14.º nos 150m.