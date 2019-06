Mais restaurantes, 30 espetáculos, um euro por dia e um evento mais amigo do ambiente, é assim que se apresenta a edição deste ano da ExpoBairrada, que decorrerá em Oliveira do Bairro de 3 a 7 de julho, com uma mão cheia de atrações, onde se destacam Agir, Carolina Deslandes, Rui Veloso, Ana Moura, ProfJam e Quinta do Bill num concerto único com a União Filarmónica do Troviscal.

As novidades para esta edição foram apresentadas pelo vice-presidente da Câmara, Jorge Pato, e pela vereadora da cultura, Lília Ana Águas, no passado dia 29 de maio, dando a conhecer a “continuidade da aposta na componente empresarial do concelho e na vertente ambiental, ao nível da sustentabilidade do próprio evento, com melhorias ao nível da distribuição e localização dos vários espaços de exposição, restauração e recreio”, destacou Jorge Pato.

A ExpoBairrada, que terá 164 espaços de exposição, maioritariamente de empresas do concelho, volta a apostar na Tenda de Espumantes, assim como num reforço dos espaços de restauração, que passam a ser 15, explorados por associações do concelho.

O vice-presidente destacou, igualmente, o reforço da aposta ambiental do evento, com o regresso dos copos reutilizáveis, criação de pontos de água potável, cinzeiros portáteis e fixos, recolha seletiva de resíduos, campanhas de sensibilização, educação ambiental e um stand de exposição como o nome “ECOliveira”.

Para além de tudo isto, a autarquia aposta também nos sanitários verdes, “projeto inovador e inédito, em parceria com a Universidade de Coimbra”. “Tudo isto reforçará a ExpoBairrada como um ecoevento de referência na região.

