Depois de conseguido o apuramento para a final da 2.ª Taça Nacional de Seniores, o GiCA/ATZ defrontou na Guarda a experiente equipa da Sanjoanense. Desde o início que o nervosismo de ambas as equipas transpareceu, com um notório acumular de erros, mas à medida que o 1.º período foi avançando, a equipa do GiCA estabilizou o seu jogo, mantendo-se na dianteira do marcador. Com um jogo assente numa boa preparação e com boas dinâmicas coletivas, procurou sempre lançamento abertos, ao mesmo tempo que defendia com intensidade, condicionando o adversário. Ao intervalo o marcador registava 35-19 favorável às aguedenses, justificado pela grande diferença nas assistências e na concretização de 3 pontos.

No regresso do intervalo, as atletas do GiCA mantiveram a mesma intensidade e vontade de sentenciar o jogo, obrigando as adversárias a cometer vários erros, chegando no início do 4.º período à diferença máxima de 29 pontos. No entanto, a partir daí, a Sanjoanense reentra no jogo, conseguindo aumentar o ritmo e encontrando lançamentos abertos de 3 pontos. Melhorou a sua concretização e diminuiu a diferença no marcador, face a um GiCA que baixou o ritmo e a lucidez nas suas opções perante uma diferença dilatada. A diferença final, 53-65 para o GiCA, não espelha o que se passou no campo durante 32 minutos, mas criou alguma incerteza e emoção final nos adeptos que compareceram a apoiar de forma incansável e animada a sua equipa, mostrando ainda a verdadeira face competitiva do adversário que nunca virou a cara à luta.

Foi uma tarde de festa para o Ginásio Clube de Águeda que consegue um feito inédito, revelador do crescimento significativo que tem vindo a evidenciar a todos os níveis, expresso principalmente pela mobilização de tantas pessoas, familiares, adeptos, atletas da formação e seus pais, amigos e muitos outros.

No final do jogo, emocionado treinador vencedor, Sérgio Silva, não escondeu o seu orgulho por ver a sua equipa ganhar o primeiro título a nível nacional para o Ginásio Clube de Águeda, e realçou o esforço feito pelas atletas, direção e equipa técnica “para que isto fosse possível”.

GiCA: Joana Santos, Daniela Reis, Bruna Alves, Aída Perez, Milena Santos, Carolina Coelho, Sofia do Bem, Mafalda Trindade, Ana Martins, Ana Silva, Diana Almeida e Raquel Teixeira.

Treinadores: Sérgio Silva e Luís Seixo.