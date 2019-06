Os melhores atletas de Bodysurf dirigem-se à Praia da Vagueira, em Vagos, já no próximo sábado, dia 8 de junho, para disputar a terceira etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf e do Campeonato Nacional de Bodysurf Júnior.

Regressa assim à “melhor praia do mundo” o Campeonato que trouxe para a ribalta um dos melhores Bodysurfers de Portugal e tri campeão nacional, Miguel Rocha que vem na liderança do Ranking, já com um primeiro e um terceiro lugar este ano. Esta é, também, a praia de Tiago Mesquita, primeiro campeão nacional de Bodysurf Júnior, que espera mostrar, perante o público sempre entusiasta da Vagueira, porque é que em 2018 foi campeão.

O maior destaque vai para os atletas, Miguel Rocha na categoria OPEN, atual campeão nacional, com forte possibilidade de se manter como um sério candidato ao título, e, Tiago Mesquita na categoria de Júnior, que pretende mostrar que, apesar da forte concorrência, está empenhado em não deixar escapar o título de campeão nacional.

O Município de Vagos, no seguimento da aposta em divulgar as suas praias como um destino de Surf, pretende criar condições para a concorrência saudável entre atletas, promovendo o desenvolvimento técnico dos mesmos e projetando a modalidade.

Esta iniciativa faz parte do calendário competitivo da Federação Portuguesa de Surf, promovida pela Associação de Surf – Social Wave em conjunto com a ASV-Associação de Surfistas de Vagos, e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Vagos.