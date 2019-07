Ângelo Santos está de regresso ao Sangalhos Desporto Clube para treinar a equipa sénior A masculina, substituindo no cargo Emanuel Seco.

No que diz respeito a outros treinadores, Pedro Maia continua a liderar a equipa B; Diogo Simões com a equipa de Sub-19 feminina e Emanuel Silva com a equipa masculina de Sub-18.

Quem também está de regresso ao Sangalhos é João Costeira, que vai treinar a equipa de Sub-16 masculina.