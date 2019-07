É já a partir de 27 de julho e até 2 de agosto que o concelho de Anadia acolhe cerca de 2200 escuteiros da região.

É na freguesia de Avelãs de Cima que vão estar concentradas as tendas e uma multiplicidade de infraestruturas de apoio, mas este evento vai ultrapassar fronteiras na sua interação com a região, encurtando distâncias entre comunidades.

Os participantes, que se encontram distribuídos em quatro grupos etários distintos, vão ser apoiados por mais de 300 adultos, dos dez concelhos da Diocese de Aveiro. Este ano, estarão ainda presentes dois agrupamentos provenientes dos Açores, um da Madeira e outro da região do Porto. Cabe à Junta Regional de Aveiro do Corpo Nacional de Escutas a preparação e organização deste 19.º acampamento regional, com o impulso da Diocese de Aveiro e tendo na Câmara Municipal de Anadia um dos seus mais fortes patrocinadores e promotores.

O ACAREG2019 pretende ser uma ocasião de relevo na contribuição para a formação integral dos seus participantes, e uma oportunidade educativa de convivência e companheirismo. Para além de uma abrangente visão do mundo, da vida das sociedades e das comunidades cristãs, este acampamento irá procurar incidir a sua ação na sensibilização para a “sustentabilidade ambiental” e para defesa e proteção dos recursos naturais.