Exposcouts aguarda mais de 1000 escuteiros em Oliveira do Bairro

No próximo fim de semana, dias 11 e 12, a Junta Regional de Aveiro do Corpo Nacional de Escutas, em colaboração com os agrupamentos de Escuteiros do Arciprestado de Oliveira do Bairro e com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, vai realizar a Exposcouts, no Espaço Inovação.

A Exposcouts é uma feira escutista, que, embora esteja vocacionada essencialmente para todos os escuteiros da Região de Aveiro está aberta à participação da população em geral, aguardando a participação de um milhar de escuteiros.

Marcarão presença no evento os Agrupamentos da região expondo o que de melhor fazem, promovendo ao mesmo tempo os lugares, museus e outros espaços que os seus concelhos oferecem a quem os visita.

Para além desses espaços de exposição, irão também marcar presença diversas entidades e organizações com todo um conjunto de workshops onde os escuteiros podem interagir com realidades diferentes daquelas que têm no seu quotidiano, como por exemplo o Jardim Zoológico de Lisboa, a Associação Bioliving, a Quercus ou ainda a GNR, a Cruz Vermelha Portuguesa, entre muitas outras.

Pretende-se assim que esta Feira marque o arranque do ano escutista na Região, e que seja uma grande atividade regional mobilizadora essencialmente de todos os escuteiros, mas também das comunidades onde estão integrados.

A Exposcouts funcionará no sábado, dia 11, entre as 10h e as 18h, e depois no domingo, para a eucaristia que será pelas 10h30.

Foto: CNE