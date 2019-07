Capoulas Santos, Ministro da Agricultura preside, hoje, quinta-feira, dia 25 de julho, à cerimónia inaugural da 29.ª edição da Expofacic, em Cantanhede. A notícia será desenvolvida na próxima edição do Jornal da Bairrada.

Entretanto, na última quinta-feira, dia 18, o JB acompanhou a visita de avaliação técnica ao recinto. Uma iniciativa promovida pela Comissão Organizadora que, a uma semana do evento, promove uma visita à fase final da montagem das infraestruturas, dando conta de alguns aspetos relevantes da edição deste ano.

Durante a visita ao Parque Expo-Desportivo de S. Mateus, e numa semana em que a azáfama era grande em torno da montagem daquele que é o maior certame da região, Idalécio Oliveira, começaria por revelar que os 95.500 m2 de recinto da Expofacic começavam a tomar forma. O evento terminou com a organização a oferecer a todos os convidados um almoço na tasquinha dos Serviços Sociais do Município.

Montagem

em bom ritmo

Com um orçamento a rondar um milhão 600 mil euros, a montagem dos vários espaços temáticos e dos mais de 500 expositores estava em curso e várias equipas de técnicos e funcionários trabalhavam em várias frentes.

A primeira alteração surge na localização do stand da autarquia (mais próximo da entrada, numa área nobre onde estão localizados os stands de empresas, entidades, expositores) por forma a libertar espaço (onde estivera nas edições passadas) para uma praça que receberá eventos solidários, nomeadamente o Dia da Solidariedade, apoiado pelo “Coração Delta”, do Grupo Nabeiro.

Preocupação ambiental

“Esta zona abre para um novo formato e faz a ligação com o espaço da Adega de Cantanhede que vai realizar duas provas de espumantes”, adiantou o responsável, fazendo referência ao facto do certame voltar a ser distinguido, pelo segundo ano consecutivo, com o Sê-lo Verde, ao adotar boas-práticas ambientais e inovadoras. Este ano, para além do mobiliário em plástico 100% reciclado para decorar o recinto, o destaque vai para a existência de copos reutilizáveis “de forma a eliminar os copos descartáveis” e para a disponibilização de um serviço de lavagem destes mesmos copos e a aquisição de um triciclo elétrico para auxílio/apoio na limpeza do recinto. Uma papeleira inteligente a energia solar, um posto solar de carregamento de telemóveis, iluminação em leds integram um vasto pacote de medidas mais amigas do ambiente adotadas pela organização.

Provas de vinhos

e cervejas

Numa parceria com a Associação Rota da Bairrada estão agendadas para os dias 26, 27 e 28 de julho, Provas de Vinhos e Espumantes da região.

Mais tarde, a 3 e 4 de agosto, será a vez das cervejas artesanais serem dadas a provar, em local especialmente criado para o efeito, avançou o responsável.



Espaço Gaming

“No primeiro ano, fruto do Sê-lo Verde conseguimos reflorestar 20 hectares na zona ardida na Tocha”, avançou Idalécio Oliveira pouco antes de se chegar a uma zona que promete fazer as delícias de muitos jovens – o Espaço Gaming que fica localizado no Pavilhão da Educação (as atividades das escolas serão transferidas para um novo espaço, no relvado). Para ali estão previstos torneios com muitos dos jogos digitais da atualidade counter strike, FIFA, Overwatch ou just dance. Uma área onde serão instalados Pc’s para que os visitantes experimentem de forma gratuita vários jogos, estando assegurada, também, a instalação de consolas da X-Box, Nintendo e Play Station, entre muitas outras atividades.

