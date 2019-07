Após já ter sido campeão nacional de pista coberta esta época na corrida de 3.000m, Fábio Simões, conquistou mais um título na distância, desta vez ao ar livre, no decorrer do Campeonato Nacional de Juvenis que se disputou em Fátima. O atleta do Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra assumiu o comando da corrida até à entrada para o último quilómetro, altura em que um atleta do Maia atacou, tendo sido seguido de perto pelo Fábio e por outro atleta de Felgueiras, para a cerca de 300m da meta atacar decidido e conquistar a vitória com uma margem de avanço confortável, com um registo de 8min45,89seg.

Na corrida de 800m, Sofia Almeida correu na 3.ª série, que foi a mais forte em disputa, tendo sido 10.ª classificada da geral, com a marca de 2min21,73seg.