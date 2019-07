O rapper mealhadense Andy Scotch, acaba de assinar contrato com a produtora brasileira Sound Black, sendo o primeiro artista português a conseguir editar com o selo desta editora.

André Valezim Carvalho, conhecido no meio musical por Andy Scotch será agora representado além do Atlântico pela Sound Black, uma produtora de renome que poderá permitir que o artista mealhadense faça a sua primeira tour no Brasil.

“Já há alguns anos que trabalho com artistas do Brasil e, felizmente, o meu nome tem chegado a alguns pontos do país e chegou também ao conhecimento do CEO da Sound Black, João Batista, que ouviu falar de mim e fizemos, há dois anos, uma parceria com um dos artistas dele e a coisa deu muito certo, daí que veio agora uma proposta”, explicou Andy Scotch ao JB.

