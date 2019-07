O policiamento na Freguesia de Fermentelos passou a ser feito, a partir do dia 1 de julho, pelo Posto da GNR de Águeda.

Aquela freguesia aguedense, que era servida a este nível pelo posto do concelho vizinho de Oliveira do Bairro, terá agora apoio da unidade centrada na sede do concelho, uma medida comunicada agora pelas autoridades mas defendida há muito pela Câmara de Águeda.

“As coisas estão agora no sítio certo”, argumentou Jorge Almeida, presidente do Município de Águeda, confirmando que a autarquia foi ouvida pela tutela no sentido de integrar Fermentelos na jurisdição territorial do Posto de Águeda, ressalvando, no entanto, que “as autoridades agilizarão da melhor forma este apoio àquela freguesia” mas “não fazia sentido ser o posto de outro concelho vizinho a policiar Fermentelos”.

O autarca explicou que esta decisão foi tomada depois de uma reorganização ao nível do concelho, uma vez que o Posto de Águeda assume Fermentelos mas deixa de dar apoio à União de Freguesias de Trofa do Vouga, Segadães e Lamas do Vouga, que terão policiamento a partir do renovado Posto de Arrancada do Vouga, a norte de Águeda.

O presidente da Junta de Fermentelos, Carlos Lemos, sublinha que vai “aguardar e ver”, esperando que “a ação da GNR continue a ser tão boa ou melhor que aquilo que tem sido feito na freguesia”.

