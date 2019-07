Há quem diga que “não há duas sem três”. Foi, de facto, o que aconteceu nas praias de Vagos, onde decorreu a cerimónia do hastear das bandeiras “azul”, “praia acessível” e “qualidade de ouro”. Sinónimo de qualidade ambiental, segurança e acessibilidade das praias sinalizam, uma vez mais, a total disponibilidade da autarquia para tornar a Vagueira e o Areão “praias de referência” na região de Aveiro.

Isso mesmo foi referido pelo presidente da câmara, Silvério Regalado, que deu conta do “elevado investimento” camarário, nas zonas balneares, em parceria com as demais instituições.

Destacando a recuperação dos passadiços, ao longo do areal, e a desejada reabilitação dos balneários públicos e da praça central, o autarca referiu-se, ainda, ao programa “Animar o Verão”. Idealizado para a época estival, arranca este fim de semana, com mais uma edição do “Vagos Sensation Gourmet”, para além de diversas outras atividades lúdicas, desportivas e culturais. Trata-se, segundo o autarca vaguense de “um grande que “cartaz turístico”.

À cerimónia, onde estiveram presentes diversos autarcas, compareceu o comandante da Capitania do Porto de Aveiro. Carlos Isabel, que cessa funções em setembro, após comissão de serviço de três anos, apelou ao comportamento irrepreensível dos banhistas nas praias, nomeadamente nas zonas com vigilância.

Município inclusivo

O evento contou, este ano, com a participação de dezenas de crianças que frequentam os CATL (Centros de Atividades de Tempos Livres). Vieram das freguesias de Santo André, Covão do Lobo, Soza, Fonte de Angeão e Vagos, encenaram um pequeno espetáculo, dedicado ao tema deste ano da Bandeira Azul, “Do rio ao mar sem lixo”, alertando para os perigos da poluição.

Destaque, ainda, para a existência de mais duas cadeiras de rodas especiais, destinadas a crianças com problemas de locomoção. Localizadas nas duas principais praias do concelho, Vagueira e Areão, resultam de um protocolo de cooperação, assinado entre o município e a associação More Moving Moments (MMM).

Na prática, visam assegurar transporte até ao mar, por parte de crianças com mobilidade reduzida. “A Vagueira e o Areão são praias mais acessíveis, porque queremos um município cada vez mais inclusivo”, confirmou o presidente da câmara.

Autocarro leva munícipes às praias

O Município de Vagos coloca, uma vez mais, à disposição dos munícipes dois autocarros que, de norte a sul do concelho irão transportar todos os interessados, às praias.

Entre 1 de julho e 30 de agosto, de segunda a sexta-feira, os autocarros farão a ligação entre todas as freguesias de Vagos e as praias do concelho, de forma gratuita.

Os autocarros fazem dois trajetos, um de ida e outro de volta, possibilitando assim uma maior fluidez do serviço, ao mesmo tempo que permite aos utilizadores usufruírem de uma parte do dia ou mesmo da totalidade.

Eduardo Jaques/Colaborador