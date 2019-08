A AMOP, em parceria com a Impact Plan, desenvolveu um novo projeto de mobiliário urbano, artístico e lúdico, para trazer vida e inspiração aos espaços públicos, denominado Umbrella Project.

Segundo o administrador da empresa aguedense, Fernando Marques, este projeto traduz um reconhecimento, da instalação artística Umbrella Sky Project, com aparecimento em 2012 no AgitÁgueda, festival artístico anual na cidade de Águeda, o qual estabeleceu os “chapéus de chuva coloridos” espalhados pela cidade, como uma das bandeiras icónicas da cidade de Águeda.

Esta criação da autoria Impact Plan, sob a direção artística de Patrícia Cunha, focou numa estratégia de diferenciação e valor pelo design emocional e sensorial, prosseguindo na sua missão, “Colorir e animar os locais mais cinzentos do mundo e tornar as marcas mais próximas das pessoas, democratizando o acesso à arte”, refere o responsável.

Com uma estratégia de design, focada em produtos de elevada qualidade formal e construtiva, foram utilizados materiais como o betão, a madeira e o aço, caracterizados pela elevada durabilidade, resistência e baixa manutenção, critérios indispensáveis nos espaços urbanos.

Os novos elementos oferecem diversas funcionalidades, como o de sombreamento, bancos, floreiras, papeleiras e cinzeiros; foram desenvolvidos e produzidos na unidade industrial da AMOP, em Águeda, sendo os protótipos instalados, no local onde decorrerá este evento, para usufruto e conforto dos visitantes.

Esta nova coleção de mobiliário, adota como lema, “colorir a vida, trazer cor para os espaços cinzentos da cidade e fazer sorrir quem passa! Uma ideia simples que traz vida e proteção aos espaços públicos e que ao mesmo tempo nos transporta para um mundo de fantasia,”diz.

Fundada em 1973, a AMOP Synergies especializada em mobiliário urbano, revestimentos e pavimentos, gera nos mercados internacionais cerca de um quarto das vendas, empregando mais de 50 pessoas.