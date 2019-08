A Câmara Municipal de Anadia, na sua reunião extraordinária, realizada no passado dia 31 de julho, aprovou, por unanimidade, um Voto de Louvor ao técnico anadiense, João Costeira, que, enquanto treinador adjunto da Seleção Nacional de sub-20 masculina, se sagrou campeão, no passado dia 20 de julho, vencendo a Divisão B do Campeonato da Europa de Basquetebol, cuja fase final foi disputada no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos.

O executivo municipal presta assim uma homenagem ao treinador João Costeira, reconhecendo o mérito da subida à Divisão A e da vitória na Divisão B do Campeonato da Europa de Basquetebol sub-20 masculino que decorreu, entre 12 e 21 de julho, em Matosinhos, bem como o mérito da sua ação em prol do desenvolvimento desta modalidade desportiva e na divulgação e promoção do concelho de Anadia, o que muito prestigia o Município.

João Costeira, 57 anos de idade, é natural do concelho de Anadia, foi jogador de basquetebol, nomeadamente no Sangalhos Desporto Clube. É docente de Educação Física e treinador daquela modalidade há largos anos em diversos clubes nacionais e, mais recentemente, na Federação Portuguesa de Basquetebol.