A Biblioteca Municipal acolhe, no próximo dia 29 agosto, pelas 22h, uma sessão de “Astronomia no Verão”, dinamizada pela Associação de Física da Universidade de Aveiro e integrada no projeto “Ciência Viva”, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, apoiada localmente pela Câmara Municipal de Anadia.

Aproveitando as noites de verão para conhecer o Universo, esta atividade visa permitir a observação das estrelas, da Lua e dos planetas do sistema solar, com a ajuda de um telescópio e a orientação do astrónomo José Matos.

Aberta a toda a população, com idade superior a seis anos, a sessão terá início com uma palestra intitulada “50 Anos da chegada do homem à lua” na Sala Polivalente da Biblioteca. Em seguida, será realizada uma sessão de observação com telescópio no exterior da Biblioteca Municipal, em que os participantes terão a oportunidade de contemplar os planetas Júpiter e Saturno.

A entrada é livre.