O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), no seguimento do concurso para recrutamento de pessoal médico, já contratou seis médicos especialistas que reforçarão o corpo clínico deste Centro Hospitalar.

Este mês de agosto, os Serviços de Anestesiologia, Infeciologia, Neurologia e Patologia Clínica passam a contar com mais um médico. E em Setembro, o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental terá a sua equipa reforçada com mais dois especialistas.

“O CHBV aguarda ainda, a curto prazo, a contratação de mais sete médicos especialistas. Este reforço clínico vai permitir ao Centro Hospitalar promover uma melhoria significativa dos seus recursos, canalizando estas melhorias para um serviço de

qualidade e mais eficiente”, diz nota do conselho de administração daquele Centro Hospitalar.