A animação de verão da Curia prossegue este sábado, 31 de agosto, a partir das 21h30, com a atuação do Dr. Roque, no âmbito dos “Concertos no Parque”, promovidos pelo Município de Anadia.

Dr. Roque é um personagem que toca ao vivo desde 2007. Depois de vários projetos musicais de que fez parte, acabou por manter este formato a solo. Passa pelos originais e acaba por ficar pelas versões de músicas que lhe diziam algo, que tinham uma história que podia ser sua ou das suas ficções. Dr. Roque acabou por ser a consequência natural desta terapia mental e necessidade física, sendo o “consultório musical” uma boa maneira de partilhar este estado de espírito com os “pacientes” que resolvem partilhar as noites em que a banda sonora fica a seu cargo.

Maioritariamente, a “medicação” é acústica, por vezes tem uma dosagem mais elétrica e com alguns “loops” sonoros à mistura. Os temas passam pelo pop, rock, country, folk, punk, revival, alternativo, indie, garage, entre outros.

De referir que o programa “Concertos no Parque” tem como principal objetivo atrair um maior número de turistas à Curia durante a época estival. O programa de animação teve o seu início, no passado dia 6 de julho e decorrerá até 7 de setembro.