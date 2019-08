A Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro homenageou em noite de motocross, na Poutena, uma das figuras desportivas de maior relevo do concelho, natural desta freguesia.

Nuno Dias, treinador da equipa de Futsal do Sporting Clube de Portugal, que se sagrou, pela primeira vez, em abril deste ano, campeã europeia de futsal, ao bater a equipa do Kairat Almaty, por 2-1, foi agora reconhecida pela autarquia local.

A equipa que esteve a estagiar em Ansião aproveitou para realizar algumas atividades de lazer. No último sábado, a comitiva que integrou 26 elementos deslocou-se à Poutena (terra natal de Nuno Dias) para assistir à prova de Supercross Noturno. Depois de um treino, às 18h30, no Pavilhão Municipal de Anadia, e de um jantar, onde não faltaram o leitão assado e o espumante da Bairrada, nas instalações da organização da prova de Supercross, o executivo da JF, liderado por Dinis Torres, homenageou Nuno Dias, com a entrega de uma lembrança, pela conquista do título europeu. Mais tarde, já em plena pista de motocross, Nuno Dias e equipa seriam aplaudidos, de pé, pela multidão presente, também num reconhecimento realizado pela organização da prova de Motocross.

A JB, o autarca Dinis Torres avança que que “a JF não podia deixar passar a oportunidade”, considerando a homenagem “inteiramente justa”. O treinador Nuno Dias foi assim reconhecido pelo “mérito desportivo”. Um filho da terra que “tem dado mostras do seu valor” e a quem desejou os maiores sucessos desportivos.