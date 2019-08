Em noite especial onde foi celebrada a realização da 40.ª corrida de Supercross na Poutena, foi mais uma vez forte a adesão popular que acorreu em massa à Pista Nelson Alves na localidade bairradina.

Cinco mil espetadores ‘pintaram’ de cores vivas o ‘quadro’ da terceira prova do campeonato adornando e animando os duelos travados em todas as classes, ajudando igualmente ao maior ânimo por parte dos pilotos.

No terceiro sábado consecutivo do campeonato fechou-se igualmente o ciclo da primeira metade da época e depois de dois vencedores nas rondas anteriores (Paço dos Negros e Vila Boa de Quires), a noite da Poutena viu Paulo Alberto ser novamente o vencedor, mas trouxe o terceiro comandante ao campeonato pois Sandro Peixe assumiu o degrau mais alto da classificação geral do campeonato nacional.

Primeiro vencedor do ano e campeão em título, Hugo Basaula foi o mais rápido na qualificação (Flying Lap) batendo Paulo Alberto e Sandro Peixe no primeiro duelo da quente noite desta localidade no concelho da Anadia e onde, como é hábito, o público esteve em grande número.

Moralizado por uma época onde tem estado em elevado nível Paulo Alberto tomou de assalto a técnica pista Nelson Alves para assumir o comando da primeira final da noite logo na volta de abertura, fechando todas as 17 passagens ao traçado na liderança para ser o primeiro a receber a bandeira de xadrez com quase sete segundos de vantagem face a Sandro Peixe, sempre segundo em todas as voltas. Mais animação teve a luta pela terceira posição onde se envolveram o espanhol Xurxo Prol e Hugo Basaula.

Nas quatro primeiras voltas foi o Xurxo quem esteve com a terceira posição nas mãos, mas na quinta passagem era Basaula o terceiro, posição que perdeu na 14.ª passagem novamente para Xurxo que fechou mesmo a contenda com o derradeiro lugar de pódio. Basaula foi quarto e Diogo Graça – o líder do campeonato – o quinto classificado.

Na segunda final da noite Sandro Peixe ainda esteve com a primeira posição na primeira volta, mas rapidamente Paulo Alberto chamou de novo a si o protagonismo e voou para mais uma vitória desde a segunda até à derradeira passagem pela linha de meta, de novo na frente de Peixe e Xurxo Prol que voltou a lutar com Basaula mas desta feita assegurando o degrau mais baixo do pódio desde a oitava volta. Basaula voltou a ser o quarto, desta feita na frente de Luis Outeiro.

Uma classificação que ditou a subida de Sandro Peixe ao comando do campeonato fruto da ausência de Diogo Graça que foi forçado a ficar de fora devido a um problema com a sua moto e desceu ao terceiro posto.

Nota ainda para a aproximação de Paulo Alberto que está agora a 16 pontos do primeiro lugar ainda com 100 pontos por atribuir e com diferenças reduzidas entre os primeiros classificados. Em SX1 Paulo Alberto voltou a vencer, desta feita na frente de Sandro Peixe e Hugo Basaula, Diogo Graça venceu na SX2 na frente de Luis Outeiro e Renato Silva.

Fonte: FPM