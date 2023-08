Supercross da Poutena supera expectativas

O primeiro fim de semana de agosto é sempre aguardado com expectativa pelos aficionados do motocross, que encontram na Poutena uma noite de espetáculo memorável. Este ano não fugiu à regra, com o Supercross noturno de 5 de agosto a atrair mais espectadores do que a própria organização contava.

