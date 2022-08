Poutena volta a ser a capital do supercross noturno

A pista Nelson Alves está pronta para receber cerca de 30 pilotos, na noite deste sábado, para a segunda prova do Campeonato Nacional de Supercross.

Este sábado, dia 6 de agosto, todos os caminhos vão dar à Poutena, onde a adrenalina das motas está de regresso, com a realização da segunda prova do Campeonato Nacional de Supercross – SX Poutena 2022, sendo que a organização é, mais uma vez, da secção de Motorismo do Centro Social Cultural e Recreativo da Poutena.

Depois de dois anos de ausência devido à pandemia, as máquinas voadoras começam a fazer as delícias do público a partir das 19h naquela que é conhecida como a catedral do supercross noturno.

A pista Nelson Alves acolhe mais uma vez o evento, sendo esperados cerca de 30 pilotos em representação de 20 equipas. “Num ano muito bom, já tivemos mais de 30 pilotos”, contou Susana Costa, responsável pela logística, que adiantou que “nos últimos anos o número de pilotos tem decaído a nível nacional”.

Se o número de pilotos tem diminuído, o mesmo não deverá acontecer com a presença de público. “Esperamos, como é óbvio, uma grande noite. Em 2019 tivemos cerca de cinco mil pessoas. Este ano, contamos que a moldura humana seja superior. Há pessoas que marcam as suas férias para vir a esta prova, e refiro-me a muitos emigrantes. A organização espera que o espetáculo seja do agrado de todos e uma noite para mais tarde recordar”, disse Susana Costa.

Segundo a secretária da secção de Motorismo do Centro Social Cultural e Recreativo da Poutena, a pista Nelson Alves sofreu pequenas alterações, tornando o traçado mais equilibrado em alguns pontos e mais interessante para os pilotos.

Desde 1976 a organizar provas, primeiro de motocross, atualmente de supercross, Susana Costa não escondeu o amor que corre nas veias de quem organiza, desejando que “esta mística se perpetue por muitos anos”.

Entretanto, a Câmara Municipal de Anadia, no âmbito do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Desportivo, atribuiu ao Centro Social Cultural e Recreativo da Poutena um montante de seis mil euros, destinado a apoiar a realização desta prova do Campeonato Nacional de Supercross – SX Poutena 2022.