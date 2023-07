Regresso do Supercross promete “noite de espetáculo memorável na Poutena”

No próximo dia 5, a Pista Nelson Alves será palco da 4.ª etapa do Campeonato Nacional de Supercross.

Desde 1976 a organizar provas de motociclismo, a secção de Motorismo do Centro Social Cultural e Recreativo da Poutena tem praticamente tudo pronto para receber mais uma etapa de Supercross, que terá lugar a 5 de agosto, na Pista Nelson Alves, com início às 19h. Atempadamente, a organização criou melhores condições para os pilotos e público. Quanto ao público, a presença de 7.500 espectadores “seria muito simpático”, afirmou Susana Costa, responsável pela logística e secretária da secção. O regresso do Motocross e a criação de um Centro de Estágios está nas cogitações da secção.



Como estão a decorrer os preparativos para receber a 4.ª etapa do Campeonato Nacional de Supercross?

Este ano, estamos bastante adiantados com os preparativos na pista, de tal forma que foi possível disponibilizar o circuito para os pilotos realizarem os treinos de pré-época.

Começámos mais cedo porque queríamos criar condições adicionais nas infraestruturas de forma a acolher melhor os nossos espectadores e os nossos pilotos.

O campeonato conta com poucas etapas. As decisões costumam ficar quase até à última quanto aos vencedores. Porque é que a secção de Motorismo do CSCR da Poutena não tenta uma vaga para a penúltima, ou última etapa?

Este ano, o campeonato conta com cinco provas e a Poutena será a penúltima.

A data em que a prova se realiza é mítica e já é uma imagem de marca. Todos os anos, o primeiro fim de semana de agosto é para reservar e ir ao Supercross da Poutena. Esta continuidade cria a cultura envolvente do nosso evento.

