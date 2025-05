Sub 16 Fem dos Atómicos termina Fase Final no 2.º lugar

O Atómicos SC organizou, no passado fim de semana, a Fase Final da Taça Distrital no escalão de Sub 16 Fem.

Os jogos das meias finais – em que o Atómicos SC derrotou a equipa do Anadia por 65-28 e o Gafanha levou de vencida a equipa do CR Antes por 69-43 – ditaram que o encontro da decisão se realizasse entre Atómicos e Gafanha.

À entrada forte da equipa do Atómicos no primeiro quarto, respondeu o Gafanha com lançamentos de média distância, o que, tal como se previa, fez com que o jogo fosse bastante disputado.

O equilíbrio foi patente até aos derradeiros minutos. Uma grande eficácia da linha de lance livre fez com que a equipa do Gafanha alcançasse uma margem pontual que não mais foi passível de recuperar, apesar do esforço e compromisso de todas as atletas do Atómicos. Resultado final: Gafanha, 44 – Atómicos, 39.

Está de parabéns a direção do clube, que proporcionou todas as condições inerentes à realização deste evento, o qual contou sempre com muito público em ambos os dias da fase final.

Sub 14 Fem almejam final four da Taça do Distrito

Na passada sexta-feira, a equipa de Sub 14 Feminina dos Atómicos recebeu e venceu a Ovarense (38 – 26), num jogo muito bem disputado e com duas equipas a lutar até ao fim pela vitória. Dois primeiros quartos com supremacia da equipa forasteira e um terceiro e quarto quartos dominado ofensiva e defensivamente pela equipa local. Coletivamente muito fortes, as Atómicas levaram de vencida mais um jogo rumo ao grande objetivo da época, a disputa da final four da Taça do Distrito.

Já no sábado, esta equipa recebeu a AD Vagos, para o segundo jogo do acesso à final four da Taça. No primeiro quarto, dificuldades de acerto defensivo permitiram à equipa forasteira ficar com uma vantagem de dez pontos, colocando em sentido a equipa da casa. No segundo, terceiro e quarto quartos, melhorias de jogo relevantes permitiram à equipa dos Atómicos construir um resultado positivo a seu favor (52 – 47).

Outros jogos Sub 13 Masc

O segundo jogo da recém-criada equipa de sub 13 masculinos colocou frente a frente Atómicos e Enesse. Os atletas dos Atómicos interpretaram muito bem o plano de jogo e conceitos treinados, aplicando com sucesso as reações à perda e ganho da bola. Dessa forma, através de uma defesa pressionante, foi possível fazer bastantes contra-ataques, com finalizações libertas de defesas.

Sub 14 Masc

Jogo bastante desequilibrado a favor da Ovarense B (equipa da casa), tendo causado muitos problemas do ponto de vista defensivo aos rapazes dos Atómicos, aliado a uma alta percentagem de concretização de lançamentos de campo. Os jovens atletas do ASC, independentemente do marcador, mostraram-se sempre lutadores, tentando ser competitivos. Resultado final: 79 – 51.