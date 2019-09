Vestido a rigor, o Pavilhão dos Desportos, em Anadia, foi palco, durante dois dias (14 e 15), da primeira edição do ‘Aqui na Bairrada – Beber e Saborear’ (ANB). Um evento inaugurado pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos e aclamado, em uníssono, por expositores e visitantes.

A organização e produção do ‘Aqui na Bairrada’ esteve a cargo da Comissão Vitivinícola da Bairrada, da Rota da Bairrada e do Município de Anadia, contando com o apoio da entidade Turismo do Centro de Portugal e do Instituto da Vinha e do Vinho. O conceito criativo do espaço foi desenvolvido pela empresa bairradina Pedro M. Silva – Creative Way.

Esta foi a primeira edição do ‘Aqui na Bairrada – Beber e Saborear’, mas a sua génese remonta a 2013, ano em que a Comissão Vitivinícola da Bairrada lançava o ‘Encontro com o Vinho e Sabores – Bairrada’, com realização no Velódromo Nacional, em Sangalhos. Quatro anos depois, o evento assumia a designação de ‘Bairrada Vinho & Sabores’, passando a bienal. E, agora, numa nova “casa”, e num ambiente mais acolhedor e intimista, a Bairrada mostrou que é uma região de “bem viver”.

Mas começando pelo espaço cuja decoração não deixou ninguém indiferente, a nota vai para a harmonia conseguida, para a atenção e cuidado com os pormenores, concebendo-se um espaço mais acolhedor e que conseguiu mostrar verdadeiramente o que é a Bairrada. Recorrendo a belíssimas fotografias colocadas em cada um dos stands, mas também na preocupação com a pegada ecológica, recorrendo a materiais mais amigos do ambiente, a ambiência remeteu o visitante para as típicas adegas bairradinas. Uma mudança que foi do agrado geral, cujos resultados superaram as melhores expetativas.

