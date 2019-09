Em nove anos de atividade, a Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (UNISOB) quadriplicou a oferta formativa, passando das 8 disciplinas que ministrou no ano letivo de 2011/12 para as 32 neste novo ano que arranca a 2 de outubro próximo.

Entre as novidades para este 9.º ano de ação, a UNISOB aposta nas disciplinas “Envelhecer bem com Programação Neurolinguística (PNL)”, “Arte e Reciclagem” e “Caminhadas”, que se juntam a outras 29 matérias desde línguas à fotografia, passando pelas áreas sociais e artísticas, contando com o apoio de 22 professores.

Este novo ano letivo da UNISOB será brindado com as obras de requalificação das suas instalações, na antiga escola do Cercal. O edifício foi alvo de um projeto ao abrigo do Orçamento Participativo, proposto por dois alunos, e que permitiu intervenções ao nível do telhado, caixilharia de alumínio e pintura de paredes, com a Junta a suportar também alguns investimentos para uma beneficiação mais abrangente.