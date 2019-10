O Pavilhão Marialvas, em Cantanhede, acolhe no próximo fim de semana mais uma Feira das Reduções. Organizado no âmbito de uma parceria da Câmara Municipal com a AEC – Associação Empresarial de Cantanhede, o certame começa já na próxima sexta-feira, 4 de setembro, às 19h, simultaneamente à abertura da Feira do Mel & Apicultura, que se realiza no mesmo recinto, até às 23h.

No sábado, o horário é das 10h às 23h, repetindo-se no domingo, 6 de setembro, dia que tem como aliciante adicional a Feira de Velharias e Antiguidades no Parque Verde da cidade, nas imediações do Pavilhão Marialvas.

A Feira de Reduções de Cantanhede vai já na sua 33.ª edição e conta este ano com a presença de nove empresas. Assim, o Pavilhão Marialvas será um amplo espaço comercial com excelentes oportunidades de negócio, tanto para quem compra como para quem vende. Por um lado, os consumidores têm a possibilidade de adquirir bens e artigos com uma excelente relação qualidade/preço, designadamente vestuário, calçado, marroquinaria e bijuteria, sempre com grandes descontos, em alguns casos na ordem dos 80%. Por outro lado, aos comerciantes são proporcionadas condições para venderem stocks de produtos de final de estação, o que, do ponto de vista comercial é sempre importante para qualquer empresa.

Paralelamente, a Feira do Mel & Apicultura faculta aos visitantes a oportunidade de comprarem mel de vários produtores locais, bem como diversos produtos derivados de matérias apícolas, como pólen, rebuçados, sabonetes, velas, licores, aguardentes, etc. Trata-se de um certame organizado pelo Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor do Município de Cantanhede que contará também com a participação de oito expositores de materiais e equipamentos de suporte à apicultura, entre os quais Pedro Pereira Leuschner, que desenvolveu um modelo de colmeia exclusivo de proteção das abelhas em apiário contra o assédio da vespa velutina, o “api TÚNEL ELÉTRICO”. Presente estará ainda a OFA – Organização Florestal Atlantis, cuja atividade contempla também a apicultura enquanto setor da fileira florestal.

No domingo outro fator de atratividade que ará acorrer visitantes à zona do Parque Verde contígua ao Pavilhão Marialvas será sem dúvida a realização da Feira de Velharias e Antiguidades de Cantanhede, neste caso com a participação de dezenas de expositores, profissionais e amadores, oriundos de todo o país. A iniciativa é promovida pela AEC, com o apoio da Câmara Municipal.