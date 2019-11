Anadia marcou presença, no passado dia 1 de novembro, no 39.º Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, como Município convidado, onde teve a oportunidade de dar a conhecer, aos milhares de visitantes, o que de melhor se faz no concelho, em termos gastronómicos e turísticos.

O vereador da Câmara Municipal, Ricardo Manão, faz um balanço “bastante positivo” da presença de Anadia no certame, sublinhando que, das pessoas que passaram pelo stand municipal, “houve um feedback muito interessante”, tendo ainda considerado que “o concelho esteve muito bem representado a vários níveis, conseguindo-se divulgar e promover os principais ícones e iguarias do nosso Município”. “Foi uma grande montra para os nossos produtos”, acrescentou ainda.

O tema do certame deste ano era “A Vinha e o Vinho” e foi nesse âmbito que Anadia, como Capital do Espumante, foi convidada para, durante um dia, se dar a conhecer nas diferentes vertentes, desde a gastronomia ao turismo.

O Município esteve em destaque em três espaços. Um primeiro, com um stand mais institucional sob o slogan “Anadia Terra de Paixões”, onde foi feita a promoção das ofertas turística, termal, desportiva e enogastronómica.

Um segundo espaço, junto ao palco principal, com duas barraquinhas onde os visitantes poderiam adquirir Espumantes Baga Bairrada, bem como alguns doces tradicionais como os “Fanecos” e os “Amores da Curia”, confecionados pela Padaria dos Olivais e os “Bairradinos” pela pastelaria “Pão de Deus”.

