A INOVA – EM vai proceder à renovação do sistema de abastecimento de água de toda a cidade de Cantanhede.

Adjudicada por 1.221.830 euros, a respetiva empreitada foi iniciada no dia 28 de outubro, no âmbito de um plano de investimentos que a empresa municipal tem vindo a realizar para reduzir as perdas reais de água e as falhas e avarias nas redes de distribuição do concelho.

Constrangimentos

serão inevitáveis

Com um prazo de execução de 720 dias, a intervenção a realizar no sistema que serve a cidade de Cantanhede contempla a substituição de 20,6 Km de condutas, a remodelação de 1.000 ramais domiciliários, com instalação dos contadores no exterior dos prédios, além da colocação de 42 marcos de incêndio. Por outro lado, o caderno de encargos prevê a aplicação de novas válvulas de seccionamento da rede, de modo a minimizar o número de clientes afetados durante as necessárias operações de manutenção.

Os trabalhos serão acompanhados por uma equipa técnica de direção, fiscalização e segurança, no sentido de garantir o tecnicamente recomendado ao nível da qualidade e segurança, bem como o cumprimento dos prazos e a minimização dos transtornos que este tipo de obras sempre provoca.

Ler mais na edição impressa ou digital