A frase “A Cultura em Ancas não é fruto proibido” é, há dezoito anos, o mote para a Semana Cultural de Ancas que está de regresso, de 29 de novembro a 8 de dezembro.

Numa iniciativa do Club de Ancas, esta semana visa motivar e qualificar a população, sobretudo o largo estrato da juventude, com propostas de animação cultural diversificada e de qualidade.

Este ano, estão previstas várias ações/espetáculos, tendo sido preocupação da organização a diversificação dos conteúdos, elevando ainda mais a qualidade das propostas, garantindo um programa cultural sóbrio, contemporâneo, inovador e enriquecedor nas diversas áreas culturais de atuação do Club de Ancas (e dos seus Núcleos) ou através de parcerias ou contratação de projetos na área da leitura, teatro, dança, música e cinema.

Com o evento decorre anualmente no mês de dezembro, será também comemorado o 115.º aniversário do Club de Ancas (8 de dezembro), sendo esta a associação mais antiga do concelho de Anadia.

A Semana Cultural terá honra de abertura com um Concerto da Banda Tempo, já no dia 29 de novembro. No dia seguinte, sábado, dia 30, elas 21h30, sobe ao palco a peça “Um visto para a vida” pelo Grupo O Baluarte. Mas este primeiro fim-de-semana, mais concretamente no domingo, dia 1 de dezembro, haverá matinée, às 15h, com o espectáculo de Dança “Just Dance” da responsabilidade e empenho da Escola de Dança do Club de Ancas.

Durante a semana, as atividades do Club Sénior: Leituras Sem Idade (com a colaboração da Biblioteca Municipal de Anadia) e Estímulo Cognitivo (com o nosso parceiro Bem-me-Quer) e as próprias aulas de Ginástica geriátrica – que são sempre um momento de convívio – serão abertas à comunidade.

Na quarta-feira (dia 4 dezembro), às 21h30, regressa o Cinema (em grande tela) ao Club de Ancas, com a programação das 4ªFeiras Clássicas do CineClub Bairrada, com um CineConcerto do filme de Charlin Chaplin, o Peregrino. A abertura desta sessão de cinema será feita com a reposição das curtas realizadas para o projeto ArtComVida: “Impossível é Não Viver” de 2018 e “O Atleta Gabarolas” de 2019.

No dia 6 de dezembro, às 21h30, Hugo Seabra disponibilizou-se para conduzir a sessão experimental (0.1) do projeto “Pela Nossa Aldeia”. Uma tertúlia sobre ambiente, onde será apresentado o projeto SOS Lagoa do Paúl e que contará com a presença do vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Anadia e da Quercus.

No sábado, dia 7 de dezembro, as expectativas centram-se no regresso do músico brasileiro Chico Salem, às 21h30, para o concerto “Raúl Vivo”, tendo por companheiros de palco a banda aveirense Siricaia. Um espectáculo a não perder!

No dia 8 será o dia das comemorações do 115.º aniversário do Club de Ancas. Haverá missa solene e almoço de honra – com os convidados institucionais e com todos que se queiram inscrever. O espectáculo de encerramento do almoço e da 18.ª Semana Cultural estará a cargo do grupo Four2One, projeto com a sua génese também no Club de Ancas.

Aqui fica o convite ao público, para que aprecie e compareça.