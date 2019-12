A União Filarmónica do Troviscal (UFT) celebrou o 30.º aniversário, numa festa que se prolongou durante todo o último fim de semana. No sábado, dia 7, o arranque para os festejos foi dado pela apresentação do livro “A Banda que Tocou Fora da Graça de Deus”, do premiado escritor mealhadense António Breda Carvalho, que através de um romance ficcionado, conta a história rocambolesca da antiga banda com o clero.

Nos restantes momentos festivos, registe-se a assinatura de um protocolo com a Câmara para o financiamento do novo fardamento, no valor de 15.185 euros. A verba, atribuída no âmbito dos apoios ao investimento da autarquia às associações, vai permitir a renovação do fardamento da coletividade, que acabou por receber esta “prenda” no dia em que celebrou o 30.º aniversário.

Na presença de cerca de quatro centenas de associados, familiares dos músicos e outros amigos, a UFT centralizou no almoço de domingo o ponto alto dos festejos, depois da tradicional eucaristia e romagem aos cemitérios.

A brindar os inúmeros convidados, o primeiro momento festivo foi o concerto da Banda Juvenil da Escola de Música, que este ano contou com os reforços dos jovens aprendizes do 2.º ano, que em tons de Natal, arrancaram os primeiros aplausos do repleto salão da Assembleia Republicana.

Leia a reportagem completa na edição de 12 de dezembro 2019 do JB