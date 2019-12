Com pouco mais de um mês de abertura, Mónica Seabra avança com um feedback muito positivo e promissor da loja Mood Fashion & Acessories, na Rua do Foral, em Oliveira do Bairro. A trabalhar no ramo há vinte anos, a empresária admite que este projeto “estava em carteira há algum tempo, apenas aguardava pelo momento certo”. A oportunidade surgiu em Oliveira do Bairro, cidade que Mónica Seabra considera estar “em franco desenvolvimento e crescimento e por isso merecia uma casa assim, com esta oferta”.

O espaço, moderno “e com boas energias”, prima pela variedade de marcas e pela constante renovação. “Todas as semanas chega produto novo e com uma vantagem acrescida, na Mood vestimos toda a família, da avó ao neto.”

Na Mood pode encontrar marcas como Tiffosi (para homem e mulher; roupa, calçado, acessórios e perfumaria), Lois (homem e mulher; roupa e calçado; roupa interior para homem e acessórios); Desigual (roupa, calçado e acessórios; para já, só mulher, mas na próxima coleção, também para homem); Only (roupa mulher) e Vilanova (acessórios e perfumes). “Trabalhamos também com três fabricantes – um italiano e dois espanhóis – com produto ‘pronto moda tendência’, ou seja, marcas que produzem com preço mais acessível e sempre na moda/tendência.” No calçado, pode encontrar ainda as marcas Lemon Jelly, Gioseppo, Sixtyseven e Mustang (estas duas, também com malas e acessórios).

A loja está aberta de forma contínua, de segunda a sexta, das 10h às 20h, ao sábado das 10h às 19h e ao domingo, das 14h30 às 18h.