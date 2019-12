Ingredientes

• 1/2 galinha, frango ou peru

• 1 cebola

• 100 g de toucinho

• Cravos-de-cabecinha

• Pimenta em grão

• Salsa

• Vinagre e sumo de limão

• Gemas de ovos

• Sal, pimenta e noz moscada

• Massa folhada

Preparação

Corte a galinha em bocados. Coloque-a num tacho, junte a cebola, cravejada com cravos-de-cabecinha, o toucinho, pimenta em grão, o ramo de salsa e uma certa quantidade de vinagre e cubra com água. Tempere com sal e pimenta. Leve ao lume e deixe cozer brandamente até a carne se separar dos ossos. Se necessário, vá acrescentando água.

Retire do lume e corte a carne de galinha e o toucinho em bocadinhos para dentro de uma tigela.

Passe o caldo por um passador. Junte as gemas necessárias para obter um molho grosso. Leve ao lume, mexendo sempre com uma colher de pau. Logo que o molho adquira a espessura desejada, retire do calor e junte-o à carne. Tempere com sal, pimenta, noz moscada e sumo de limão. Deixe ficar assim de um dia para o outro.

Estenda a massa folhada e forre as formas de empadas, previamente untadas com margarina. Encha as caixas com o recheio e tape com uma tampa de massa, recortada com um corta massas redondo. Una os bordos. Pincele a superfície com gema de ovo e leve a cozer em forno quente.