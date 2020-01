O “Orçamento de Estado 2020” vai estar em análise no Curia Tecnoparque, em Tamengos, Anadia, numa sessão promovida pelo Município de Anadia, no âmbito do “Invest Anadia”, em parceria com a PricewaterhouseCoopers (PWC) e com a colaboração da Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB) e da Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA). A ação vai ter lugar, no dia 17 de janeiro, pelas 14h30, no auditório do Curia Tecnoparque, sendo dirigida a todo o tecido empresarial do concelho e ao público em geral.

Durante a sessão serão dadas a conhecer as principais medidas constantes do Orçamento de Estado, com realce para os impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas e singulares (IRC e IRS), assim como as principais medidas nos impostos indiretos e sobre o património. A “Justiça Tributária” será outro dos temas em análise. No final da apresentação, haverá um espaço de debate. A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória, online (em: pwc.to/34csziR).