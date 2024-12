Oliveira do Bairro apresenta Orçamento de 37 milhões, mais dez do que no ano passado

A proposta de orçamento municipal para 2025 contou com os votos a favor da maioria eleita pelo CDS-PP, contando ainda com as abstenções dos três vereadores do PSD.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro aprovou na última reunião de câmara (realizada a 28 de novembro), por maioria, a proposta de orçamento municipal para 2025, que ascende a 37 milhões de euros (ME), mais dez milhões de euros do que no ano anterior.

Durante a reunião do executivo, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, sublinhou que este “é o maior orçamento de sempre” e também aquele que apresenta o maior número de investimentos.

“Constitui o resultado de uma estratégia de gestão das oportunidades que nos foram sendo colocadas, suportada por um planeamento consciente. Os investimentos foram sendo projetados e planeados, de forma a, havendo oportunidade de financiamento, os projetos tivessem maturidade para poderem ser financiados de imediato”, explicou.

Entre os grandes investimentos figuram a reabilitação da Escola Secundária de Oliveira do Bairro, cujo investimento ascende a 5,3 ME, bem como a construção da Unidade de Saúde de Oiã, que ronda 1,9 ME; e a ampliação da Zona Industrial da Palhaça, com investimento acima dos 3 ME.

“Temos também uma parte substancial de requalificação viária na zona poente, e não só do concelho, ao qual destinámos já 3 ME, mas cujo investimento deverá atingir os 7 ME”, indicou.

Segundo o autarca, está também previsto um conjunto de obras de reestruturação urbana, num investimento total de seis milhões de euros, onde está incluído o parque subterrâneo de Oiã.

“Na Estratégia de Habitação Local já concretizámos cerca de 1,5 ME e iremos concretizar o mesmo valor em 2025, num total de 5 ME”, destacou.

A oposição, que se absteve na hora da votação, registou que este é o orçamento com o valor mais elevado na história do concelho e que contém investimentos importantes, com obras que pretendem ver concluídas.

No entanto, o vereador do PSD José Soares demonstrou alguma preocupação relacionada com o volume de obras do Portugal 2020, 2030 e o PRR, que trazem constrangimentos “por coincidência no ano de 2025”.

“Há aqui o compromisso e a oportunidade e tenho pena que a oportunidade de todas estas obras não tenha sido a melhor, porque é uma altura em que há um grande volume de obras por todo o país. Vamos ver se se conseguem fazer todas as obras que estão planeadas”, concluiu.

Os documentos provisionais da autarquia para o próximo ano vão ser votados na próxima sessão da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, agendada para 17 e 18 de dezembro.

