Durante três dias disputou-se em Sangalhos a fase final de Sub-18 masculinos, tendo o Sangalhos DC o papel de equipa anfitriã, fruto do 1.º lugar alcançado na fase regular.

A equipa bairradina, com o objetivo de conquistar um campeonato que lhe fugiu nos últimos 20 anos, entrou de forma determinada e nos dois primeiros jogos, contra a Ovarense e Beira-Mar, respetivamente, demonstrou a sua superioridade, controlando os jogos do início até ao fim, acabando por ganhar com uma diferença na casa das dezenas (64-49 e 89-79).

No terceiro dia, diante do Galitos, jogo onde se decidia quem seria o campeão, o Sangalhos mostrou-se algo ansioso, precipitando algumas ações no ataque teve dificuldade na concretização. Contudo, perante uma enorme atitude defensiva, nunca deixou que o Galitos fugisse no marcador e assim na parte final discutir o campeonato. Mesmo a perder, fruto dos resultados dos jogos, o Sangalhos sabia que seria campeão caso não sofresse uma derrota por mais de 8 pontos.

Perante uma parte final emocionante e com um pavilhão repleto, o Sangalhos sagra-se campeão, perdendo apenas por uma margem de 7 pontos (48-55).

Parabéns a todos os atletas que sempre acreditaram ser possível alcançar este feito histórico.