O Recreio Desportivo de Águeda continua a fazer história no atletismo nacional. Na Figueira da Foz, a equipa feminina sagrou-se Campeã Nacional de Corta-Mato Curto, o que acontece pela terceira vez.

Esta competição foi particularmente difícil, em grande parte devido às condições que o terreno do Parque das Abadias oferecia, muito irregular e lamacento, o que exigia dos atletas alguma precaução de possíveis lesões. O Recreio Desportivo de Águeda não se deixou afetar por isto e conquistou em termos coletivos o prestigioso 1.º lugar, assim como mais um invejável título com a sua grande equipa feminina, somando 26 pontos. O restante pódio ficou completo por SC Braga (37 pontos, 2.º lugar) e pelo GRECAS (81 pontos, 3.º lugar).

O pódio feminino foi constituído por Emília Pisoeiro (2.ª classificada) e Susana Cunha na 3.ª posição. Carla Martinho ocupou o 7.º lugar, contudo, consagrou-se Campeã Nacional Veterana F40.

A competição contou também com as atletas Neide Dias (14.º lugar), Jéssica Matos (16.º lugar), Barbara Oliveira (18.º lugar) e ainda Joana Nunes (52.º lugar).

Na equipa masculina o RD Águeda ficou no 8.º lugar coletivamente, com um total de 207 pontos, sendo que no pódio ficaram três grandes nomes como o SL Benfica (22 pontos, 1.º lugar), SC Braga (45 pontos, 2.º lugar) e Maia AC (49 pontos, 3.º lugar).

João Almeida conquistou o 9.º lugar e Fábio Simões ocupou a 42.ª posição, sendo que, foi simultaneamente, Campeão Nacional de Juniores.

Pedro Nadais, que ficou na 77.ª posição, nos Sub-23 subiu até ao 22.º lugar.

Luís Martins colocou-se na 79.ª posição e conquistou também o 3.º lugar do pódio nos Veteranos M45.

Ricardo Marques ficou no 98.º lugar, Fábio Castro (150.º), Hélder Gonçalves (175.º) e Celso Moreira (226.º), que ocupou o 26.º lugar nos Veteranos M35.