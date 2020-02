Os escuteiros do distrito de Aveiro vão plantar, este sábado, dia 29 de fevereiro, mil pinheiros bravos, no lugar de Porto de Vide, freguesia de Avelãs de Cima, Anadia, exatamente no local, onde, no verão passado, de 27 de julho a 2 de agosto, realizaram o ACAREG 2019, com o apoio do Município de Anadia.

Esta ação de reflorestação vem na sequência do compromisso assumido com o proprietário do terreno onde se realizou o acampamento regional, tendo à data sido celebrado um protocolo com a Junta Regional de Escuteiros e a Junta de Freguesia de Avelãs de Cima, bem como outro em que a Câmara Municipal de Anadia também foi interveniente para apoiar a colocação das infraestruturas que permitiram a realização deste evento e o acolhimento.

De recordar que, na altura, para acolher um evento desta dimensão, que ocupou uma área de cerca de 11 hectares, onde estiveram presentes cerca de 2500 escuteiros e dirigentes de 48 agrupamentos da região de Aveiro, Madeira, Açores e Porto, com todas as infraestruturas e logística necessárias à sua realização em segurança, houve a necessidade de abater algumas árvores. No entanto, desde logo, a Junta Regional de Aveiro, organizadora da iniciativa, garantiu a redução desse impacto, comprometendo-se a plantar, para o efeito, um vasto conjunto de árvores.

Este “ScoutPine” deverá contar com a participação de mais de duas centenas de escuteiros e dirigentes em representação de todos quantos participaram no ACAREG 2019.

De realçar ainda que o ACAREG 2019 foi o primeiro acampamento de escuteiros em Portugal a receber o selo “Ecoevento” da ERSUC, galardão que identifica eventos que se destacam pelo compromisso para com a redução dos resíduos produzidos, a separação de embalagens e a recolha seletiva e respetivo encaminhamento para reciclagem dos resíduos recolhidos.