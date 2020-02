O lançador da ADREP, Tiago Nunes, sagrou-se este sábado vice-campeão nacional de Sub-18 na disciplina de lançamento do peso, numa competição realizada no Altice Fórum em Braga e que reuniu os melhores atletas juvenis do país.

O jovem natural de Malhapão apresentava-se em competição com ambições, tendo uma das melhores marcas da tabela de inscrições, com 13,29m. Tiago Nunes entrou forte no concurso, pulverizando o seu recorde pessoal logo no primeiro lançamento com 14,07m e assumindo desde cedo a candidatura a uma medalha neste campeonato nacional. Tiago Nunes realizou uma série impressionante de lançamentos, com 5 tentativas acima do seu recorde pessoal e que culminaram com 14,64 metros no derradeiro lançamento, alcançando desta forma a medalha de prata, a sua primeira medalha nacional desta disciplina.

Ainda nas disciplinas técnicas, realce para 9.ª posição de Carolina Nolasco, também no lançamento do peso, com a lançadora da ADREP a registar 10,83 metros, o seu melhor da temporada. Alice Finisterra alinhou nos 60m, terminando a sua eliminatória na 5.ª posição com 8,37 segundos.

Perto do pódio ficou Vânia Pinhal, 4.ª classificada na prova de 3000m com 10,45 minutos, com a atleta da ADREP a manter-se na luta por uma medalha até ao derradeiro quilómetro. Vânia Pinhal foi ainda 8.ª classificada nos 1500m, com 5,08 minutos, numa prova tática e bastante quezilenta, à qual a atleta nunca se soube adaptar. A última participação da ADREP ficou a cargo de Max Taranov, jovem meio-fundista que ainda se encontra a recuperar de uma ausência prolongada, mas que ainda assim terminou a sua eliminatória de 800m na 4.ª posição, com 2,09 minutos.