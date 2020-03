A Direção-Geral da Saúde (DGS) lança recomendações a cidadãos regressados de uma área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus, dizendo no entanto que à data e seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), “não existe recomendação para evicção [afastamento com fundamento legal por doença infeto-contagiosa] escolar ou profissional, ou necessidade de isolamento”. Esta informação dirige-se em particular a crianças, jovens e adultos que regressem de uma área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus, como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão.

No entanto, a DGS aconselha a estes cidadãos que, nos próximos 14 dias, tenham em conta algumas recomendações:

• Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória;

• Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;

• Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolvem sintomas (febre, tosse ou dificuldade respiratória);

• Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não se deslocar de imediato aos serviços de saúde;

• Telefonar antes para o SNS24 (808 24 24 24) e seguir as suas orientações.

Recomenda-se também:

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos;

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, antes das refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;

• Usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias;

• Nos 14 dias após o regresso: o promover o distanciamento social, nomeadamente, não permanecendo em locais muito frequentados e fechados, sem absoluta necessidade (exceto atividades letivas e profissionais);

• Evitar cumprimentos com contacto físico.

A evolução da situação pode ser acompanhada em www.dgs.pt . Estas medidas enquadram-se na Emergência de Saúde Pública Internacional declarada pela OMS, na sequência da epidemia por um novo coronavírus. Os países aumentaram a sua vigilância para diagnosticar rapidamente possíveis novos casos de COVID-19.

Site com todas as informações sobre a doença: https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx