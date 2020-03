O Estádio Municipal de Vagos recebeu, no passado fim de semana, o Campeonato Nacional de Lançamentos Longos, competição que permitiu ao jovem lançador da ADREP, Tiago Nunes, conquistar o primeiro título nacional da sua carreira, vencendo a prova de lançamento do disco, no escalão de juvenis.

Tiago Nunes abriu o concurso com um primeiro lançamento de segurança, que o colocou desde logo na segunda posição, para, no segundo ensaio, lançar o disco de 1,5kg a 42,52 metros, marca que o colocou na liderança da prova, posto que não mais abandonou até final do concurso. As condições atmosféricas que se fizeram sentir não foram propícias à obtenção de grandes resultados, facto que não impediu Tiago Nunes de vencer com praticamente 3 metros de vantagem sobre o 2.º classificado, confirmando o favoritismo que lhe era atribuído para a competição. No setor feminino, nota para o recorde pessoal de Carolina Nolasco, com a atleta juvenil da ADREP a lançar o disco de 1kg a 27,72 metros, marca que lhe valeu o 9.º posto.