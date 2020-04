A Câmara Municipal de Anadia tem estado a entregar a todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), Juntas de Freguesia, Bombeiros Voluntários de Anadia, GNR (Anadia e Sangalhos) e Centro de Saúde de Anadia vários kits de equipamentos de proteção individual, com vista a mitigar a propagação do COVID-19.

Em nota enviada à imprensa, a autarquia avança que na passada semana foram entregues, às diferentes instituições, luvas, máscaras cirúrgicas, aventais descartáveis, fatos de proteção (impermeáveis e simples), toucas, cobre sapatos, cobre mangas, viseiras e gel desinfetante.



