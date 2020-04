A Comissão Política Concelhia do PS de Cantanhede acaba de retirar a confiança política ao vereador Gonçalo Aguiar Magalhães, eleito pelo partido nas últimas autárquicas, informou hoje aquela estrutura.

Em reunião extraordinária, a concelhia do PS decidiu por unanimidade votar favoravelmente esta decisão, que se sustenta “no fato de, ao longo de no presente mandato, o vereador Gonçalo Magalhães ter vindo a tomar sistematicamente posições contrárias aos princípios e à estratégia política delineada pela Concelhia do PS em Cantanhede”, pode ler-se nesta nota.

“Considerando a gravidade destes fatos e devido ao longo do presente mandato o vereador não ter compreendido as consequências das suas ações políticas nem sequer ter demonstrado intenção de as alterar – mesmo sendo avisado formal e informalmente previamente por diversas vezes”, a concelhia do PS diz não ter encontrado alternativa “senão retirar a confiança política ao vereador”.

O Jornal da Bairrada já pediu uma reação ao vereador em causa.

Foto: Gonçalo Aguiar Magalhães (à equerda), acompanhado do colega vereador do PS Luís Santos Silva e da presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio.