Termina a 27 de novembro o prazo de entrega de obras concorrentes ao Prémio Literário Carlos de Oliveira, iniciativa promovida pelo Município de Cantanhede para estimular a criação literária no âmbito de uma homenagem a um dos grandes autores portugueses da segunda metade do século XX.

A sexta edição do concurso ocorre quando se assinala o centenário do nascimento do escritor, que nasceu em agosto de 1921, em Belém do Pará, Brasil. O prémio é constituído por uma verba pecuniária de 5 mil euros, integralmente suportada pela autarquia cantanhedense, que assegurará também a edição da obra vencedora.

O certame literário é aberto à participação de autores de qualquer dos países de língua oficial portuguesa, que podem concorrer com apenas uma obra, inédita e não editada, em prosa narrativa (conto ou romance). Os originais, num mínimo de 120 páginas em formato A4, com o texto processado em letra Times New Roman em corpo 12 e entrelinha a 1,5 espaço, deverão ser remetidos, até 27 de novembro, para o Museu da Pedra do Município de Cantanhede, Largo Cândido dos Reis, n.º 4, 3060-174 Cantanhede, contando para o efeito a data do carimbo dos CTT.

Nos termos do regulamento, cada concorrente terá de entregar a obra assinada sob pseudónimo em cinco exemplares devidamente encadernados dentro de um sobrescrito que deverá conter ainda um outro envelope fechado e lacrado, dentro do qual deve estar a identificação e a morada do autor e no exterior apenas e só o pseudónimo correspondente.

O Regulamento Municipal do Prémio Literário Carlos de Oliveira está disponível para consulta no portal do Município de Cantanhede.

O júri do Prémio Literário Carlos de Oliveira será constituído por cinco elementos, designadamente o Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, ou uma pessoa por si indicada, Paula de Oliveira, sobrinha do escritor, ou alguém que a represente, um representante da Associação Portuguesa de Escritores, um Académico dedicado ao estudo de Carlos de Oliveira e, a convite do Município de Cantanhede, uma personalidade do meio literário.

Ainda de acordo com as normas regulamentares, o prémio não poderá ser atribuído ex aequo, embora, em casos excecionais, possam ser concedidas até duas menções honrosas, estas sem valor pecuniário.

O resultado do concurso será divulgado durante a primeira quinzena de julho de 2021, proceder-se-á à entrega do Prémio em cerimónia pública no decurso das comemorações do Feriado Municipal a 25 de julho.