O país regista hoje, quinta-feira, um total 409 mortes ligadas à COVID-19, ou seja, mais 29 do que ontem, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS), que aponta também 13.956 casos confirmados de infeção, o que representa um aumento de 815 em relação a terça-feira, traduzindo um aumento de 6,2%.

O relatório da situação epidemiológica da DGS, com dados até às 24 horas de quarta-feira, aponta um novo aumento do número de infetados para Águeda Cantanhede.

Assim – e segundo os dados da DGS – Águeda passa para 30 casos confirmados, mais 4 que na quarta-feira (mas 31 nas contas do município). Cantanhede passa para 26 (quando ontem registava24). No concelho de Anadia surgem 12 casos confirmados (ontem eram 13 is registos). Em Oliveira do Bairro temos 14 casos (mais um que ontem). Mealhada mantém os 10 do início da semana e Vagos também mantém os 9 registados desde terça-feira.