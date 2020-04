A Bairrada regista um total de 8 mortes associadas à COVID-19, desde o início da pandemia. Depois do anúncio do primeiro óbito em Águeda, na noite de ontem, como avançámos aqui, há mais três confirmações, um homem de 74 anos (Moita-Anadia) e duas pessoas do concelho de Cantanhede (Ançã e Sepins, com 83 e 86 anos).

Anadia passa a ter duas mortes associadas ao vírus, assim como Cantanhede. Nos restantes concelhos bairradinos de Águeda, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos há o registo de um óbito por cada um deles.

Quanto ao número de infetados, para hoje, dia 17, segundo dados da Direção-Geral da Saúde, a Bairrada passa a ter um total de 165 infetados (mais 3 que ontem) com o novo coronavírus desde o início da pandemia, embora dizendo respeito a apenas a 82% dos casos totais. Refira-se que a DGS mantém o número de 16 infetados em Oliveira do Bairro, apesar das confirmações de um total de 37 pessoas que testaram positivo

Assim – por estas contas – Águeda tem um total de 40 casos, seguindo-se Cantanhede (38), Oliveira do Bairro (37), Anadia (20), Mealhada (15) e Vagos (15).

A nível nacional, o país contabiliza – segundo a DGS – mais 28 mortes nas últimas 24 horas (num total agora de 657 óbitos). Em termos de casos positivos, temos um aumento de 181 novos casos nas últimas , sendo agora de 19.022 o número total de infetados no país.

Em termos estatísticos, comparando com os dados de quinta-feira, em que se registavam 629 mortos, hoje constatou-se um aumento percentual de 4,5% e relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que com estes 181 novos casos temos uma subida de 0,96% em relação a ontem.

De referir que neste momento – segundo os mesmos dados – temos no país 519 recuperados (mais 26 que ontem).