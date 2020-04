Conhecidos já os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) para este domingo, dia 19, a Bairrada passa a ter um total de 171 infetados (mais 3 que ontem) com o novo coronavírus desde o início da pandemia, embora dizendo respeito a 85% dos casos totais. Refira-se que a DGS mantém o número de 18 infetados em Oliveira do Bairro, apesar das confirmações de um total de 38 pessoas que testaram positivo. Mealhada, em relação aos dados de ontem perdeu dois infetados, possivelmente reajustados quanto ao domícílio fiscal.

Segundo os números acabados de apresentar, Cantanhede passa a ser o concelho com mais casos, com 43, seguindo-se Águeda (42), Oliveira do Bairro (38), Anadia (20), Vagos (15) e Mealhada (13).

A nível nacional, o país contabiliza – segundo a DGS – mais 27 mortes nas últimas 24 horas (num total agora de 714 óbitos). Em termos de casos positivos, temos um aumento de 521 novos casos nas últimas , sendo agora de 20.206 o número total de infetados no país.

Segundo o balanço da DGS para este domingo, estão contabilizadas 610 recuperações, havendo ainda 17.639 pessoas a recuperar em casa.

Recorde-se que estão em internamento devido a complicações da doença,1.243 pessoas, das quais 224 em cuidados intensivos.