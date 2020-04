COVID-19: Concelho de Anadia regista mais uma morte associada ao novo coronavírus - Jornal da Bairrada

Um homem de 82 anos, da Pedreira de Vilarinho, na Freguesia de Vilarinho do Bairro, acabou por falecer na noite da passada quinta-feira, no Hospital dos Covôes, em Coimbra, por complicações de saúde relacioanadas com a COVID-19. As cinzas do octogenário, cremado no Crematório do Cemitério de ...